В Великобритании теневой министр внутренних дел Алисия Кернс обратилась в полицию с жалобой на британскую структуру иранского телеканала HispanTV. Она заявила о возможном нарушении Схемы регистрации иностранного влияния, которая предусматривает регистрацию лиц и организаций, осуществляющих политическое влияние в стране по указанию иностранного государства. Об этом сообщает The National.

HispanTV входит в состав государственного иранского телерадиовещателя Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) и вещает на испанском языке на страны Латинской Америки. Британская компания HispanTV зарегистрирована с января 2011 года, ее юридический адрес указан в промышленной зоне на северо-западе Лондона.

Связи с Press TV

Согласно британскому реестру Companies House, директором и мажоритарным акционером компании является Сейедмехди Мирталеб. В его профиле LinkedIn указано, что в 2009–2020 годах он работал исполнительным продюсером Press TV в Лондоне. Press TV — англоязычный государственный телеканал Ирана.

Предыдущий владелец HispanTV Хамид Хайролдин покинул должность директора и отказался от собственности в 2014 году. Он также был директором Press TV в Великобритании в 2007–2010 годах. До отзыва лицензии в 2012 году Press TV и HispanTV имели общий зарегистрированный адрес в западном Лондоне.

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Регистрация и деятельность

Регулятор Ofcom сообщил, что HispanTV никогда не имел лицензии на вещание в Великобритании, поэтому ведомство не предпринимало действий в отношении присутствия компании в стране. Лицензию Press TV отозвали в 2012 году после неуплаты штрафа в размере 100 тысяч фунтов стерлингов за трансляцию интервью с заключенным журналистом Мазиаром Бахари, которое, согласно выводам регулятора, было получено под принуждением.

Британская структура HispanTV была учреждена с уставным капиталом в один фунт стерлингов. В отчетности она с 2012 года указана как неактивная, а ее активы все это время оценивались в один фунт. Во время визита журналистов The National по указанному адресу помещение занимала другая компания, представители которой заявили, что не слышали о HispanTV.

Кернс назвала такие медиаструктуры «прикрытием иранского государства» и заявила, что их деятельность не способствует национальной безопасности. IRIB находится под санкциями США и ЕС, а Великобритания внесла в санкционные списки отдельных руководителей компании из-за программных решений, которые приводили к нарушениям прав человека.

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