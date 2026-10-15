W Wielkiej Brytanii minister spraw wewnętrznych w gabinecie cieni Alicia Kearns złożyła na policji skargę dotyczącą brytyjskiej struktury irańskiego kanału telewizyjnego HispanTV. Oświadczyła, że mogło dojść do naruszenia Programu Rejestracji Wpływów Zagranicznych, który przewiduje rejestrację osób i organizacji wywierających wpływ polityczny w kraju na polecenie obcego państwa. Poinformował o tym The National.

HispanTV należy do irańskiego państwowego nadawcy Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) i emituje programy po hiszpańsku do krajów Ameryki Łacińskiej. Brytyjska spółka HispanTV jest zarejestrowana od stycznia 2011 roku, a jej adres siedziby wskazano w strefie przemysłowej w północno-zachodnim Londynie.

Powiązania z Press TV

Według brytyjskiego rejestru Companies House dyrektorem i większościowym akcjonariuszem spółki jest Seyedmehdi Mirtaleb. W jego profilu na LinkedIn wskazano, że w latach 2009–2020 pracował jako producent wykonawczy Press TV w Londynie. Press TV to anglojęzyczny państwowy kanał telewizyjny Iranu.

Poprzedni właściciel HispanTV, Hamid Khayroldin, ustąpił ze stanowiska dyrektora i zrzekł się własności w 2014 roku. Był również dyrektorem Press TV w Wielkiej Brytanii w latach 2007–2010. Przed cofnięciem licencji w 2012 roku Press TV i HispanTV miały wspólny zarejestrowany adres w zachodnim Londynie.

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Rejestracja i działalność

Regulator Ofcom poinformował, że HispanTV nigdy nie posiadał licencji na nadawanie w Wielkiej Brytanii, dlatego urząd nie podjął działań w związku z obecnością spółki w kraju. Licencję Press TV cofnięto w 2012 roku po nieuiszczeniu grzywny w wysokości 100 tys. funtów za emisję wywiadu z uwięzionym dziennikarzem Maziar Baharim, który według ustaleń regulatora został uzyskany pod przymusem.

Brytyjska struktura HispanTV została utworzona z kapitałem zakładowym w wysokości jednego funta szterlinga. W sprawozdawczości od 2012 roku figuruje jako nieaktywna, a jej aktywa przez cały ten czas wyceniano na jednego funta. Gdy dziennikarze The National odwiedzili wskazany adres, lokal zajmowała inna firma, której przedstawiciele oświadczyli, że nie słyszeli o HispanTV.

Kearns nazwała takie struktury medialne „przykrywką dla irańskiego państwa” i oświadczyła, że ich działalność nie sprzyja bezpieczeństwu narodowemu. IRIB jest objęty sankcjami USA i UE, a Wielka Brytania wpisała na listy sankcyjne poszczególnych kierowników spółki za decyzje programowe, które prowadziły do naruszeń praw człowieka.

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