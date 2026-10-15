英国警方收到针对HispanTV机构的投诉——《The National》

在英国，影子内政大臣艾丽西亚·凯恩斯就伊朗电视台HispanTV的英国机构向警方提出投诉。她表示，这可能违反了《外国影响力登记计划》，该计划要求在外国政府指示下在该国施加政治影响的个人和组织进行登记。据《The National》报道。

HispanTV隶属于伊朗国营广播机构Islamic Republic of Iran Broadcasting（IRIB），以西班牙语面向拉丁美洲国家播出。英国公司HispanTV自2011年1月起注册，其法定地址位于伦敦西北部的一处工业区。

与Press TV的联系

根据英国Companies House登记册，该公司的董事兼大股东为赛义德迈赫迪·米尔塔莱布。他的LinkedIn个人资料显示，他于2009年至2020年在伦敦担任Press TV执行制片人。Press TV是伊朗的英语国营电视频道。

HispanTV的前所有者哈米德·海罗尔丁于2014年辞去董事职务并放弃所有权。他还在2007年至2010年担任Press TV英国分部的董事。在2012年执照被吊销前，Press TV和HispanTV在伦敦西部使用同一注册地址。

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注册与运营

监管机构Ofcom表示，HispanTV从未获得在英国播出的许可证，因此该机构没有就该公司在英国的存在采取行动。Press TV的许可证于2012年被吊销，此前其未缴纳10万英镑罚款；该罚款涉及播出对被监禁记者马齐亚尔·巴哈里的采访，监管机构认定该采访是在胁迫下获得的。

HispanTV的英国机构成立时股本为1英镑。自2012年以来，其在申报文件中被列为不活跃，其资产在此期间始终估值为1英镑。The National记者到访所列地址时，该场所由另一家公司占用，其代表表示未听说过HispanTV。

凯恩斯称这类媒体机构是“伊朗国家的掩护”，并表示其活动无助于国家安全。IRIB受到美国和欧盟制裁，而英国则因导致侵犯人权的节目决策，将该公司个别高管列入制裁名单。

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