На Кипре депутаты внесли два законопроекта, предусматривающих смягчение ограничений на распространение политических сообщений в социальных сетях накануне и в день выборов. Действующий закон 1979 года запрещает публиковать или транслировать такие сообщения, чтобы не допустить влияния на результат голосования.

За нарушение предусмотрено до одного года лишения свободы, штраф до 15 тысяч евро или оба наказания. Как сообщает Cyprus Mail, вопрос подняли после того, как полиция опрашивала людей, в том числе кандидатов в депутаты, из-за публикаций в социальных сетях перед парламентскими выборами в мае.

Исключения для влиятельных пользователей

Депутат от партии Akel Аристос Дамиану назвал применение старого закона неприемлемым явлением. По его словам, закон действует с 1979 года, однако ранее не приводил к уголовным преследованиям. После майских выборов несколько человек столкнулись с проблемами с законом из-за публикаций.

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Предложение Akel предусматривает, что публикации в социальных сетях в целом освободят от действующих ограничений. В то же время ограничения планируют сохранить для лиц, которых считают инфлюенсерами, а также для политиков и политически значимых лиц, способных влиять на общественное мнение.

Позиция партии Alma

Похожий законопроект подготовила партия Alma. Ее лидер Одиссеас Михаэлидис заявил, что полиция расследовала дела 27 человек из-за публикаций в социальных сетях на основании закона, принятого до появления социальных сетей.

Михаэлидис также утверждал, что власти применяли двойные стандарты, поскольку бывшего президента Никоса Анастасиадиса не опрашивали из-за его высказываний в день голосования 24 мая. Депутаты дали Министерству внутренних дел две недели, чтобы представить позицию по предложенным изменениям.

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