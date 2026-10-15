Na Cyprze posłowie złożyli dwa projekty ustaw przewidujące złagodzenie ograniczeń dotyczących rozpowszechniania politycznych przekazów w mediach społecznościowych w przeddzień i w dniu wyborów. Obowiązująca ustawa z 1979 roku zakazuje publikowania lub transmitowania takich przekazów, aby nie dopuścić do wpływu na wynik głosowania.

Za naruszenie grozi do roku pozbawienia wolności, grzywna do 15 tys. euro lub obie kary. Jak podaje Cyprus Mail, kwestia została poruszona po tym, jak policja przesłuchiwała ludzi, w tym kandydatów na posłów, w związku z wpisami w mediach społecznościowych przed majowymi wyborami parlamentarnymi.

Wyjątki dla wpływowych użytkowników

Poseł partii Akel Aristos Damianou nazwał stosowanie starej ustawy zjawiskiem nie do przyjęcia. Według niego ustawa obowiązuje od 1979 roku, jednak wcześniej nie prowadziła do postępowań karnych. Po majowych wyborach kilka osób miało problemy z prawem z powodu publikacji.

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Propozycja Akel przewiduje, że wpisy w mediach społecznościowych zostaną zasadniczo zwolnione z obecnych ograniczeń. Jednocześnie ograniczenia mają pozostać w mocy wobec osób uznawanych za influencerów, a także polityków i osób znaczących politycznie, które mogą wpływać na opinię publiczną.

Stanowisko partii Alma

Podobny projekt ustawy przygotowała partia Alma. Jej lider Odysseas Michaelides oświadczył, że policja prowadziła dochodzenie wobec 27 osób w związku z wpisami w mediach społecznościowych na podstawie ustawy uchwalonej przed pojawieniem się mediów społecznościowych.

Michaelides twierdził również, że władze stosowały podwójne standardy, ponieważ byłego prezydenta Nikosa Anastasiadesa nie przesłuchiwano w związku z jego wypowiedziami w dniu głosowania, 24 maja. Posłowie dali Ministerstwu Spraw Wewnętrznych dwa tygodnie na przedstawienie stanowiska w sprawie proponowanych zmian.

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