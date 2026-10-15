塞浦路斯议员提交了两项法案，拟放宽在选举前夕和选举日通过社交媒体传播政治信息的限制。现行的1979年法律禁止发布或传播此类信息，以防止其影响投票结果。

违规者最高可被判处一年监禁、罚款最高1.5万欧元，或同时处以两种处罚。据《塞浦路斯邮报》报道，这一问题是在警方因5月议会选举前的社交媒体帖子询问相关人员、包括议员候选人后被提出的。

对有影响力用户的例外规定

来自Akel党的议员阿里斯托斯·达米亚努称，适用这项旧法律是一种不可接受的现象。他表示，该法律自1979年起生效，但此前并未导致刑事起诉。5月选举后，数人因发布内容而遇到法律问题。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Akel的提案规定，社交媒体帖子总体上将被豁免于现行限制。同时，计划继续对被视为网红的人士，以及能够影响公众舆论的政治人物和具有政治重要性的人士实施限制。

Alma党的立场

Alma党也准备了一项类似法案。其领导人奥迪塞阿斯·米哈埃利季斯表示，警方依据一项在社交媒体出现之前通过的法律，因社交媒体帖子调查了27人。

米哈埃利季斯还称，当局采取了双重标准，因为前总统尼科斯·阿纳斯塔夏季斯就其5月24日投票日的言论未被询问。议员们给内政部两周时间，就拟议修改提出立场。

关注我们在