Германия рассматривает возможность закупки украинских ракет «Барс» для Бундесвера
Сухопутные войска Германии планируют приобрести недорогие крылатые ракеты для нанесения ударов на расстояние до 1500 километров. Среди двух систем, которые сейчас рассматриваются для закупки, есть украинская разработка — реактивная ракета-дрон «Барс». Она может пополнить арсенал Бундесвера.
«В будущем мы, как сухопутные войска, также будем иметь недорогие крылатые ракеты — решение принято! Сейчас в центре внимания две системы, которые уже доступны на рынке. Однако обе ещё должны пройти квалификацию для Бундесвера», — заявил командующий Сухопутными войсками ФРГ генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг 7 октября во время выступления на мероприятии Объединения поддержки Сухопутных войск Германии, согласно тексту речи, который имеется в распоряжении издания.
По словам генерала, первые поставки таких ракет в принципе возможны уже с 2027 года, и военное руководство стремится уложиться в этот срок.
«Мы сможем наносить массированные удары по целям на глубине около 1500 километров, перегружая системы противовоздушной обороны противника», — подчеркнул Фройдинг.
Как отмечает Hartpunkt, хотя генерал не назвал конкретных производителей или типов вооружения, по информации осведомлённых источников издания, речь идёт о крылатых ракетах Anthem компании Covenant и одном из вариантов украинской ракеты «Барс».
Anthem — новая разработка компании Covenant, имеющей представительства в Израиле, США и Германии. В перспективе производство этих ракет может быть организовано в Лейпциге. По информации компании, стоимость одной ракеты должна составить несколько сотен тысяч евро.
В свою очередь «Барс», как отмечает издание, относится к семейству украинских средств поражения, которые уже применялись во время войны против России. Предполагается, что в будущем их также будут производить в Германии в сотрудничестве с немецким партнером.
Параллельно Сухопутные войска Германии заинтересованы в получении американских дальнобойных крылатых ракет «Томагавк» вместе с наземными пусковыми установками «Тайфон». По мнению Фройдинга, относительно дешевые крылатые ракеты могут использоваться для массированной перегрузки противовоздушной обороны противника, тогда как более дорогие «Томагавки» — для поражения стратегически важных целей.
По информации Hartpunkt, Бундесвер планирует приобрести у США три батареи Typhon и около 400 крылатых ракет Tomahawk новейшей модификации Block Vb ориентировочной стоимостью 3,4 млрд евро. Их поставка ожидается не ранее начала 2030-х годов.
Об этом сообщается со ссылкой на немецкое специализированное издание Hartpunkt, которое обнародовало подробности соответствующих планов Бундесвера.
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