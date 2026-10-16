Зеленский впервые встретился с премьер-министром Венгрии Мадьяром в Брюсселе

В пятницу, 16 октября, в рамках второго дня саммита Европейского Союза в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Это первая беседа между политиками.

Владимир Зеленский впервые встретился с Петером Мадьяром с момента прихода политика к власти. Переговоры проходили тет-а-тет, без делегаций.

Среди тем беседы называли вступление Украины в Евросоюз и закрытие 4-го и 5-го переговорных кластеров до конца этого года.

Венгерский лидер написал, что стороны договорились продолжить переговоры на уровне министров и работать над вопросом национальных меньшинств в обеих странах.

«Мы согласились, что обе страны заинтересованы в том, чтобы построить политические и экономические отношения на новых основах», — заявил Мадьяр.

Источник: 24 Канал

До этого Зеленского пригласили в Будапешт на переговоры с Мадьяром.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель, где провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны скоординировали шаги по укреплению безопасности Украины и расширению поставок оборонной продукции.

Лидеры Евросоюза планируют попросить президента Украины Владимира Зеленского смягчить публичную критику в адрес президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский провёл аудиенцию у короля Великобритании Чарльза III.

Читай нас в