Hiszpańska prokuratura zmieniła swoje wcześniejsze stanowisko i poparła możliwość rozpatrzenia przez Sąd Krajowy sprawy dotyczącej zarzutów o przemoc seksualną wobec piosenkarza Julio Iglesiasa. Jak poinformowała Anadolu Agency, prokuratura uważa teraz, że Sąd Krajowy ma jurysdykcję do zbadania tych twierdzeń.

Sąd zażądał stanowisk stron

Sędzia Sądu Krajowego Antonio Piña dał w czwartek Iglesiasowi i dwóm kobietom pięć dni na przedstawienie argumentów dotyczących jurysdykcji hiszpańskiego sądu. Według hiszpańskiego serwisu El Diario sędzia ma w przyszłym tygodniu zdecydować, czy wszcząć postępowanie karne.

Sprawa dotyczy zeznań byłej pracownicy domowej i fizjoterapeutki, które pracowały w rezydencjach Iglesiasa w Republice Dominikańskiej i na Bahamach w 2021 roku. Kobiety oskarżają piosenkarza o przemoc seksualną, handel ludźmi w celu pracy przymusowej, tworzenie ciężkich warunków pracy, spowodowanie obrażeń ciała i poniżające traktowanie.

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Poprzednią skargę zamknięto w styczniu

Według skarżących piosenkarz wykorzystywał swoją pozycję i ich bezbronność. Jedna z byłych pracownic powiedziała, że wywierano na nią presję, by podejmowała kontakty seksualne, druga zgłosiła niechciane dotykanie o charakterze seksualnym. Iglesias odrzucił wszystkie zarzuty, nazywając je całkowicie fałszywymi.

Twierdzenia te po raz pierwszy pojawiły się we wspólnym śledztwie El Diario i Univision News. W styczniu kobiety złożyły skargę do hiszpańskiej prokuratury za pośrednictwem międzynarodowej organizacji praw człowieka Women’s Link Worldwide. W tym samym miesiącu prokuratura zamknęła wstępną weryfikację, wskazując, że domniemane przestępstwa miały miejsce poza Hiszpanią i nie miały wystarczającego związku z tym krajem. We wrześniu skarżące złożyły nową skargę karną bezpośrednio do Sądu Krajowego.

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