西班牙检方改变了此前立场，支持国家法院审理针对歌手胡里奥·伊格莱西亚斯涉嫌性暴力指控案件的可能性。正如阿纳多卢通讯社报道，检方目前认为国家法院有权调查这些指控。

法院要求各方提交立场

国家法院法官安东尼奥·皮尼亚周四给伊格莱西亚斯和两名女性五天时间，就西班牙法院的管辖权提交论据。据西班牙媒体El Diario报道，法官应于下周决定是否启动刑事调查。

此案涉及一名前家政工作人员和一名物理治疗师的陈述，她们于2021年在伊格莱西亚斯位于多米尼加共和国和巴哈马的住所工作。两名女性指控该歌手实施性暴力、以强迫劳动为目的的人口贩运、造成恶劣劳动条件、造成身体伤害以及侮辱性对待。

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此前的投诉于1月结案

据投诉人称，该歌手利用了自己的地位以及她们的脆弱处境。一名前雇员称，她被施压发生性关系；另一人报告称遭遇不受欢迎的带有性性质的触碰。伊格莱西亚斯否认所有指控，称其完全不实。

这些指控最初出现在El Diario和Univision News的联合调查中。今年1月，这些女性通过国际人权组织Women’s Link Worldwide向西班牙检方提出投诉。同月，检方结束了初步审查，指出涉嫌犯罪发生在西班牙境外，与该国没有足够联系。9月，投诉人直接向国家法院提交了新的刑事投诉。

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