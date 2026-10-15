Прокуратура Испании изменила прежнюю позицию и поддержала возможность рассмотрения Национальным судом дела, касающегося обвинений в сексуальном насилии против певца Хулио Иглесиаса. Как сообщает Anadolu Agency, теперь прокуратура считает, что Национальный суд обладает юрисдикцией для расследования этих утверждений.

Суд запросил позиции сторон

Судья Национального суда Антонио Пинья в четверг дал Иглесиасу и двум женщинам пять дней на представление аргументов относительно юрисдикции испанского суда. По данным испанского издания El Diario, на следующей неделе судья должен решить, открывать ли уголовное расследование.

Речь идет о заявлениях бывшей домашней работницы и физиотерапевта, которые работали в резиденциях Иглесиаса в Доминиканской Республике и на Багамах в 2021 году. Женщины обвиняют певца в сексуальном насилии, торговле людьми с целью принудительного труда, создании жестоких условий труда, причинении телесных повреждений и унизительном обращении.

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Предыдущую жалобу закрыли в январе

По утверждениям заявительниц, певец использовал свое положение и их уязвимость. Одна из бывших сотрудниц заявила, что на нее оказывали давление для сексуальных контактов, другая сообщила о нежелательных прикосновениях сексуального характера. Иглесиас отверг все обвинения, назвав их полностью ложными.

Впервые эти утверждения появились в совместном расследовании El Diario и Univision News. В январе женщины подали жалобу в испанскую прокуратуру через международную правозащитную организацию Women’s Link Worldwide. В том же месяце прокуратура закрыла предварительную проверку, указав, что предполагаемые преступления произошли за пределами Испании и не имели достаточной связи со страной. В сентябре заявительницы подали новую уголовную жалобу непосредственно в Национальный суд.

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