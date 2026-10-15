Прокуратура Іспанії підтримала юрисдикцію суду у справі щодо Іглесіаса — Anadolu Agency

Прокуратура Іспанії змінила попередню позицію та підтримала можливість розгляду Національним судом справи щодо звинувачень у сексуальному насильстві проти співака Хуліо Іглесіаса. Як повідомляє Anadolu Agency, тепер прокуратура вважає, що Національний суд має юрисдикцію для розслідування цих тверджень.

Суд витребував позиції сторін

Суддя Національного суду Антоніо Піна у четвер дав Іглесіасу та двом жінкам п’ять днів, щоб подати аргументи щодо юрисдикції іспанського суду. За даними іспанського видання El Diario, наступного тижня суддя має вирішити, чи відкривати кримінальне розслідування.

Йдеться про заяви колишньої домашньої працівниці та фізіотерапевтки, які працювали в резиденціях Іглесіаса в Домініканській Республіці та на Багамах у 2021 році. Жінки звинувачують співака в сексуальному насильстві, торгівлі людьми з метою примусової праці, створенні жорстоких умов праці, завданні тілесних ушкоджень і принизливому поводженні.

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Попередню скаргу закрили в січні

За твердженнями заявниць, співак використовував своє становище та їхню вразливість. Одна з колишніх працівниць заявила, що на неї чинили тиск для сексуальних контактів, інша повідомила про небажані дотики сексуального характеру. Іглесіас відкинув усі звинувачення, назвавши їх цілком неправдивими.

Вперше ці твердження з’явилися у спільному розслідуванні El Diario та Univision News. У січні жінки подали скаргу до іспанської прокуратури через міжнародну правозахисну організацію Women’s Link Worldwide. Того ж місяця прокуратура закрила попередню перевірку, вказавши, що ймовірні злочини сталися за межами Іспанії та не мали достатнього зв’язку з країною. У вересні заявниці подали нову кримінальну скаргу безпосередньо до Національного суду.

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