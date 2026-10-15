Organy wyborcze stanów Ohio, Oklahoma i Luizjana zgłosiły podejrzane przesyłki pocztowe z białą substancją w proszku, wysłane do ich biur. Do incydentów doszło kilka tygodni przed wyborami środka kadencji w USA, informuje The Hill.

List w Ohio przechwycono przed doręczeniem

Sekretarz stanu Ohio Frank LaRose oświadczył, że w środę śledczy amerykańskiej służby pocztowej zablokowali doręczenie do jego biura listu zawierającego białą substancję w proszku. Jak przekazał, dochodzeniem zajmuje się FBI.

LaRose podkreślił, że pracownicy organów wyborczych nie powinni obawiać się o swoje bezpieczeństwo osobiste podczas wykonywania obowiązków służbowych. Oświadczył również, że takie groźby nie powstrzymają działań na rzecz zapewnienia bezpiecznych i dostępnych wyborów w Ohio.

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Ewakuacje w Oklahomie i Luizjanie

W Oklahomie we wtorek ewakuowano biuro stanowej komisji wyborczej po otrzymaniu koperty z podejrzaną białą substancją. Sekretarz komisji wyborczej Paul Ziriax poinformował, że w wyniku incydentu nikt nie ucierpiał, a zdarzenie nie wpłynie na możliwość przeprowadzenia wyborów.

W Luizjanie ewakuowano budynek biura sekretarza stanu w Baton Rouge po tym, jak pracownik służby wyborczej otworzył paczkę i znalazł biały proszek. Później sekretarz stanu Nancy Landry poinformowała, że po kontroli funkcjonariusze organów ścigania nie znaleźli dowodów na obecność szkodliwych substancji. Jej biuro będzie nadal analizować incydent, aby określić możliwe środki wzmocnienia bezpieczeństwa.

Krajowe Stowarzyszenie Sekretarzy Stanu oraz Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wyborczych oświadczyły, że są głęboko zaniepokojone nowymi doniesieniami. Przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku urzędnicy wyborczy w kilku stanach również informowali o otrzymaniu przesyłek z białą substancją w proszku.

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