У трьох штатах США повідомили про підозрілі відправлення до виборчих офісів — The Hill

Виборчі органи штатів Огайо, Оклахома та Луїзіана повідомили про підозрілі поштові відправлення з білою порошкоподібною речовиною, надіслані до їхніх офісів. Інциденти сталися за кілька тижнів до проміжних виборів у США, повідомляє The Hill.

Лист в Огайо перехопили до доставки

Державний секретар Огайо Френк ЛаРоуз заявив, що в середу слідчі Поштової служби США заблокували доставку листа з порошкоподібною білою речовиною до його офісу. За його словами, розслідуванням займається ФБР.

ЛаРоуз наголосив, що працівники виборчих органів не мають боятися за особисту безпеку під час виконання службових обов’язків. Він також заявив, що такі погрози не зупинять роботу зі забезпечення безпечних і доступних виборів в Огайо.

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Евакуації в Оклахомі та Луїзіані

В Оклахомі офіс виборчої ради штату евакуювали у вівторок після отримання конверта з підозрілою білою речовиною. Секретар виборчої ради Пол Зіріакс повідомив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а подія не вплине на можливість провести вибори.

У Луїзіані евакуювали будівлю офісу державного секретаря в Батон-Ружі після того, як працівник виборчої служби відкрив пакунок і виявив білий порошок. Згодом державна секретарка Ненсі Лендрі повідомила, що після перевірки правоохоронці не знайшли доказів наявності шкідливих речовин. Її офіс продовжить аналізувати інцидент, щоб визначити можливі заходи для посилення безпеки.

Національна асоціація державних секретарів і Національна асоціація директорів виборчих органів заявили, що глибоко стурбовані новими повідомленнями. Перед президентськими виборами 2024 року виборчі посадовці в кількох штатах також повідомляли про отримання посилок із білою порошкоподібною речовиною.

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