Избирательные органы штатов Огайо, Оклахома и Луизиана сообщили о подозрительных почтовых отправлениях с белым порошкообразным веществом, направленных в их офисы. Инциденты произошли за несколько недель до промежуточных выборов в США, сообщает The Hill.

Письмо в Огайо перехватили до доставки

Государственный секретарь Огайо Фрэнк ЛаРоуз заявил, что в среду следователи Почтовой службы США заблокировали доставку письма с белым порошкообразным веществом в его офис. По его словам, расследованием занимается ФБР.

ЛаРоуз подчеркнул, что сотрудники избирательных органов не должны бояться за личную безопасность при исполнении служебных обязанностей. Он также заявил, что такие угрозы не остановят работу по обеспечению безопасных и доступных выборов в Огайо.

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Эвакуации в Оклахоме и Луизиане

В Оклахоме офис избирательной комиссии штата эвакуировали во вторник после получения конверта с подозрительным белым веществом. Секретарь избирательной комиссии Пол Зириакс сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, а событие не повлияет на возможность провести выборы.

В Луизиане эвакуировали здание офиса государственного секретаря в Батон-Руже после того, как сотрудник избирательной службы открыл пакет и обнаружил белый порошок. Позднее государственный секретарь Нэнси Лэндри сообщила, что после проверки правоохранители не нашли доказательств наличия вредных веществ. Ее офис продолжит анализировать инцидент, чтобы определить возможные меры по усилению безопасности.

Национальная ассоциация государственных секретарей и Национальная ассоциация директоров избирательных органов заявили, что глубоко обеспокоены новыми сообщениями. Перед президентскими выборами 2024 года должностные лица избирательных органов в нескольких штатах также сообщали о получении посылок с белым порошкообразным веществом.

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