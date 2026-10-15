美国三个州报告选举办公室收到可疑邮件——The Hill

俄亥俄州、俄克拉何马州和路易斯安那州的选举机构报告称，其办公室收到了含有白色粉末状物质的可疑邮件。这些事件发生在美国中期选举前数周，The Hill报道。

寄往俄亥俄州的信件在投递前被截获

俄亥俄州州务卿弗兰克·拉罗斯表示，周三，美国邮政局调查人员阻止了一封含有白色粉末状物质的信件投递至其办公室。他说，联邦调查局正在负责调查。

拉罗斯强调，选举机构工作人员在履行公务时不应担心自己的人身安全。他还表示，此类威胁不会阻止为确保俄亥俄州举行安全且便利的选举所做的工作。

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俄克拉何马州和路易斯安那州发生疏散

在收到一个装有可疑白色物质的信封后，俄克拉何马州选举委员会办公室于周二被疏散。选举委员会秘书保罗·齐里亚克斯表示，事件没有造成人员受伤，也不会影响举行选举的能力。

在一名选举服务工作人员打开包裹并发现白色粉末后，路易斯安那州巴吞鲁日的州务卿办公室所在大楼被疏散。随后，州务卿南希·兰德里表示，执法人员检查后没有发现存在有害物质的证据。她的办公室将继续分析该事件，以确定可能加强安全的措施。

全国州务卿协会和全国选举主管协会表示，他们对新的报告深感担忧。在2024年总统选举前，多个州的选举官员也曾报告收到含有白色粉末状物质的包裹。

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