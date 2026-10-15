Arabia Saudyjska oskarżyła Iran o zachęcanie Huti do eskalacji konfrontacji z królestwem. Wiceminister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej ds. dyplomacji publicznej Rayed Krimly oświadczył, że Teheran nadal uzbraja, szkoli i wspiera to ugrupowanie, jak informuje Dawn.

Według Krimly’ego takie wsparcie rzekomo narusza rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oświadczył on również, że Rijad utrzymuje bezpośrednie kontakty z Iranem, jednak Teheran, jego zdaniem, nie jest jeszcze zdolny do ustępstw niezbędnych do uregulowania sytuacji.

Kontakty za pośrednictwem Omanu

Saudyjski urzędnik oskarżył również Huti o odmowę spotkania w Maskacie w Omanie na początku obecnej eskalacji. Według niego był to ostatni kontakt między stronami, który odbył się kilka tygodni temu.

W ostatnich dniach Arabia Saudyjska, największy eksporter ropy na świecie, doświadczyła serii ataków. Wśród nich był atak na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie, który według Dawn był najbardziej śmiercionośnym od kilku lat.

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Oświadczenia koalicji o atakach

Dowodzona przez Arabię Saudyjską koalicja wojskowa w Jemenie oświadczyła 15 października, że Huti próbowali zaatakować dziesiątki lotnisk, portów i obiektów naftowych królestwa. Rzecznik koalicji Turki al-Maliki twierdzi, że w tym miesiącu przeprowadzono 20 ataków na międzynarodowe lotnisko im. króla Chalida w Rijadzie. Według niego w ich wyniku zginęło 17 osób, a kolejne 333 zostały ranne.

Koalicja oświadczyła również, że ataki na lotnisko Abha w południowo-zachodniej Arabii Saudyjskiej zabiły trzy osoby i raniły 28. Al-Maliki twierdzi, że Huti otrzymali zaawansowane technologie wojskowe z pomocą regionalnych graczy, w tym rakiety balistyczne, drony i szybkie łodzie z materiałami wybuchowymi. Oświadczył również, że koalicja zniszczyła 127 składów broni i platform startowych w górskich rejonach Jemenu.

Po oświadczeniu koalicji rzecznik wojskowy Huti ponownie ostrzegł linie lotnicze przed niebezpieczeństwem w przestrzeni powietrznej i na lotniskach Arabii Saudyjskiej, z wyjątkiem przestrzeni powietrznej nad Mekką i Medyną. Wojna domowa w Jemenie ponownie zaostrzyła się w lipcu po upadku rozejmu osiągniętego za pośrednictwem ONZ. Saudyjska koalicja walczy z Huti od 2015 roku, kiedy zajęli oni stolicę Jemenu, Sanę, i wyparli z miasta międzynarodowo uznawany rząd.

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