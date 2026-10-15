沙特阿拉伯指责伊朗鼓励胡塞武装升级与该王国的对抗。沙特阿拉伯负责公共外交事务的外交部副部长拉耶德·克里姆利表示，德黑兰持续向该组织提供武器、训练和支持，Dawn报道。

克里姆利表示，此类支持据称违反了联合国安理会决议。他还称，利雅得与伊朗保持直接接触，但在他看来，德黑兰目前仍无法作出解决问题所必需的让步。

通过阿曼的接触

这名沙特官员还指责胡塞武装在本轮升级开始时拒绝在阿曼马斯喀特举行会晤。据他称，这是双方最后一次接触，发生在数周前。

近几日，作为世界最大石油出口国的沙特阿拉伯遭遇一系列袭击。其中包括对利雅得国际机场的打击，据Dawn称，这是数年来造成死亡人数最多的一次。

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联盟关于袭击的声明

沙特阿拉伯领导的也门军事联盟10月15日表示，胡塞武装曾试图袭击该王国数十座机场、港口和石油设施。联盟发言人图尔基·马利基称，本月已对利雅得哈立德国王国际机场发动20次袭击。据他称，袭击造成17人死亡，另有333人受伤。

联盟还表示，对沙特阿拉伯西南部艾卜哈机场的袭击造成3人死亡、28人受伤。马利基称，胡塞武装在地区参与者的帮助下获得了先进军事技术，包括弹道导弹、无人机和装有爆炸物的高速船只。他还称，联盟摧毁了也门山区的127处武器库和发射平台。

在联盟发表声明后，胡塞武装军事发言人再次警告航空公司，沙特阿拉伯领空和机场存在危险，但麦加和麦地那上空的空域除外。在联合国斡旋达成的停火协议破裂后，也门内战于7月再次升级。自2015年以来，沙特联盟一直与胡塞武装交战，当时后者夺取了也门首都萨那，并将国际公认政府赶出该市。

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