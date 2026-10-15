Саудівська Аравія звинуватила Іран у заохоченні хуситів — Dawn

Саудівська Аравія звинуватила Іран у заохоченні хуситів до ескалації протистояння з королівством. Заступник міністра закордонних справ Саудівської Аравії з питань публічної дипломатії Райєд Крімлі заявив, що Тегеран продовжує озброювати, навчати та підтримувати це угруповання, повідомляє Dawn.

За словами Крімлі, така підтримка нібито порушує резолюції Ради Безпеки ООН. Він також заявив, що Ер-Ріяд зберігає прямі контакти з Іраном, однак Тегеран, на його думку, поки не здатен піти на необхідні для врегулювання поступки.

Контакти через Оман

Саудівський посадовець також звинуватив хуситів у відмові від зустрічі в Маскаті, Оман, на початку нинішньої ескалації. За його словами, це був останній контакт між сторонами, який відбувся кілька тижнів тому.

Останніми днями Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, зазнала серії атак. Серед них був удар по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда, який, за даними Dawn, став найсмертоноснішим за кілька років.

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Заяви коаліції про атаки

Очолювана Саудівською Аравією військова коаліція в Ємені 15 жовтня заявила, що хусити намагалися атакувати десятки аеропортів, портів і нафтових об’єктів королівства. Речник коаліції Туркі аль-Малікі стверджує, що цього місяця по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді було здійснено 20 атак. За його словами, внаслідок них загинули 17 людей, ще 333 дістали поранення.

Коаліція також заявила, що атаки на аеропорт Абха на південному заході Саудівської Аравії забрали життя трьох людей і поранили 28. Аль-Малікі стверджує, що хусити отримали передові військові технології за допомогою регіональних гравців, зокрема балістичні ракети, дрони та швидкісні човни з вибухівкою. Він також заявив про знищення коаліцією 127 складів озброєння та пускових платформ у гірських районах Ємену.

Після заяви коаліції військовий речник хуситів знову попередив авіакомпанії про небезпеку в повітряному просторі та аеропортах Саудівської Аравії, за винятком повітряного простору над Меккою та Медіною. Громадянська війна в Ємені знову загострилася в липні після зриву перемир’я, досягнутого за посередництва ООН. Саудівська коаліція воює з хуситами з 2015 року, коли вони захопили єменську столицю Сану та витіснили з міста міжнародно визнаний уряд.

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