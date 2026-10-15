Саудовская Аравия обвинила Иран в поощрении хуситов — Dawn

Саудовская Аравия обвинила Иран в поощрении хуситов к эскалации противостояния с королевством. Заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии по вопросам публичной дипломатии Райед Кримли заявил, что Тегеран продолжает вооружать, обучать и поддерживать эту группировку, сообщает Dawn.

По словам Кримли, такая поддержка якобы нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Он также заявил, что Эр-Рияд поддерживает прямые контакты с Ираном, однако Тегеран, по его мнению, пока не способен пойти на необходимые для урегулирования уступки.

Контакты через Оман

Саудовский чиновник также обвинил хуситов в отказе от встречи в Маскате, Оман, в начале нынешней эскалации. По его словам, это был последний контакт между сторонами, который состоялся несколько недель назад.

В последние дни Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, подверглась серии атак. Среди них был удар по международному аэропорту Эр-Рияда, который, по данным Dawn, стал самым смертоносным за несколько лет.

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Заявления коалиции об атаках

Возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция в Йемене 15 октября заявила, что хуситы пытались атаковать десятки аэропортов, портов и нефтяных объектов королевства. Представитель коалиции Турки аль-Малики утверждает, что в этом месяце по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде было совершено 20 атак. По его словам, в результате погибли 17 человек, еще 333 получили ранения.

Коалиция также заявила, что атаки на аэропорт Абха на юго-западе Саудовской Аравии унесли жизни трех человек и ранили 28. Аль-Малики утверждает, что хуситы получили передовые военные технологии при помощи региональных игроков, в том числе баллистические ракеты, дроны и скоростные лодки со взрывчаткой. Он также заявил об уничтожении коалицией 127 складов оружия и пусковых платформ в горных районах Йемена.

После заявления коалиции военный представитель хуситов вновь предупредил авиакомпании об опасности в воздушном пространстве и аэропортах Саудовской Аравии, за исключением воздушного пространства над Меккой и Мединой. Гражданская война в Йемене вновь обострилась в июле после срыва перемирия, достигнутого при посредничестве ООН. Саудовская коалиция воюет с хуситами с 2015 года, когда они захватили столицу Йемена Сану и вытеснили из города международно признанное правительство.

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