КНДР заявила об испытаниях ракет с подводных лодок — Asharq Al-Awsat

КНДР заявила, что провела испытания двух типов стратегических крылатых ракет, запущенных с подводных лодок, в море у восточного побережья страны. По ее версии, целью запусков была проверка возможностей военно-морских сил по выполнению задач и надежности средств сдерживания.

Испытания у восточного побережья

Как сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на государственное агентство KCNA, за испытаниями наблюдали высокопоставленные военные. Северокорейская сторона не раскрыла характеристики ракет или другие подробности запуска.

KCNA также заявило, что испытания не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран.

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Развитие подводного ракетного флота

КНДР продолжает разрабатывать современные ракетные подводные лодки, а также баллистические и крылатые ракеты. Ранее страна проводила тестовые запуски с различных платформ, в том числе со старой подводной лодки.

В то же время в материале отмечается, что КНДР, вероятно, еще не ввела в полную эксплуатацию современную ракетную подводную лодку. Развитие такого флота является одним из военных приоритетов лидера страны Ким Чен Ына, который контролировал разработку стратегических баллистических и крылатых ракет.

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