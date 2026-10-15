System Rezerwy Federalnej w październikowym raporcie Beige Book poinformował o nieznacznym lub umiarkowanym wzroście aktywności gospodarczej w większości swoich okręgów w USA. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Dynamika w okręgach

Umiarkowany wzrost odnotowano w dwóch z 12 okręgów Fed. Kolejne trzy okręgi poinformowały o umiarkowanie pozytywnej dynamice, cztery — o nieznacznym wzroście. W trzech okręgach nie odnotowano istotnych zmian aktywności gospodarczej.

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Na rynku pracy ogólny poziom zatrudnienia prawie się nie zmienił. W pięciu okręgach poinformowano o umiarkowanym wzroście wynagrodzeń, a w kolejnych czterech — o ich nieznacznym wzroście.

Ceny i koszty biznesu

Większość okręgów określiła ogólny wzrost cen jako umiarkowany, jednocześnie nasiliła się presja związana z kosztami nakładów. Firmy informowały o wysokich cenach oleju napędowego i zaznaczały, że dopłaty paliwowe zwiększyły koszty w całym łańcuchu dostaw. Większość okręgów utrzymała pozytywne oczekiwania na najbliższe miesiące.

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