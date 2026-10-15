Федеральная резервная система в октябрьском обзоре Beige Book сообщила о незначительном или умеренном росте экономической активности в большинстве своих округов США. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Динамика в округах

Умеренный рост зафиксировали в двух из 12 округов ФРС. Еще три округа сообщили об умеренно позитивной динамике, четыре — о незначительном росте. В трех округах существенных изменений экономической активности не отметили.

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На рынке труда общий уровень занятости почти не изменился. В пяти округах сообщили об умеренном повышении заработных плат, еще в четырех — об их незначительном росте.

Цены и расходы бизнеса

Большинство округов охарактеризовали общий рост цен как умеренный, при этом давление на входные издержки усилилось. Компании сообщали о высоких ценах на дизельное топливо и отмечали, что топливные надбавки увеличили расходы по всей цепочке поставок. Большинство округов сохранили позитивные ожидания на ближайшие месяцы.

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