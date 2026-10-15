ФРС зафіксувала зростання економіки у більшості округів США — Anadolu Agency

Федеральна резервна система у жовтневому огляді Beige Book повідомила про незначне або помірне зростання економічної активності у більшості своїх округів США. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Динаміка в округах

Помірне зростання зафіксували у двох із 12 округів ФРС. Ще три округи повідомили про помірно позитивну динаміку, чотири — про незначне зростання. У трьох округах істотних змін економічної активності не відзначили.

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На ринку праці загальний рівень зайнятості майже не змінився. У п’яти округах повідомили про помірне підвищення заробітних плат, ще у чотирьох — про їхнє незначне зростання.

Ціни та витрати бізнесу

Більшість округів охарактеризували загальне зростання цін як помірне, водночас тиск на вхідні витрати посилився. Компанії повідомляли про високі ціни на дизельне паливо та зазначали, що паливні надбавки збільшили витрати в усьому ланцюгу постачання. Більшість округів зберегли позитивні очікування щодо найближчих місяців.

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