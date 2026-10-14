阿根廷可能会使用与中国的货币互换协议，前提是该国无法在2027年为以美元计价、在国内被称为Bonares的债券进行再融资。经济部长路易斯·卡普托在国际货币基金组织和世界银行会议期间于曼谷与投资者举行闭门会谈后作出上述表示，据《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

卡普托表示，投资者对阿根廷2027年的融资计划感兴趣，其中包括为Bonares再融资的可能性。这位部长指出，如果无法进行此类再融资，政府可以动用中国的互换协议。

2027年融资计划

7月，总统哈维尔·米莱领导的政府宣布，计划于2027年发行50亿美元的Bonares债券，作为250亿美元融资方案的一部分。不过，8月中旬，卡普托因美国国债收益率走高而暂停发行这些债券。

此前，这些债券为政府提供了所需的硬通货，因为阿根廷尚未重返国际资本市场。据该报报道，对于可能出现融资缺口的担忧，以及米莱有意在下一届总统选举中谋求连任，使该国主权风险升至600个基点。7月初，该指标为410个基点。

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中国和美国的互换协议

8月，阿根廷货币当局将与中国人民银行规模为190亿美元的互换额度再延长五年。该协议已激活部分的规模为50亿美元，与政府计划在2027年发行的Bonares债券规模相同。

卡普托还表示，与美国达成的另一项200亿美元互换额度仍是明年选举前降低市场波动的可能工具之一。同时，他没有将其称为弥补与Bonares相关的潜在融资缺口的手段。

在曼谷，这位部长还分别会见了国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃和世界银行行长阿贾伊·班加。据该报消息，世界银行正在评估增加阿根廷可获得资金规模的可能性。

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