Аргентина может воспользоваться валютным свопом с Китаем, если не сможет рефинансировать номинированные в долларах облигации, известные в стране как Bonares, в 2027 году. Об этом министр экономики Луис Капуто заявил после закрытой встречи с инвесторами в Бангкоке в ходе заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает Buenos Aires Times.

По словам Капуто, инвесторы интересовались финансовой программой Аргентины на 2027 год, в частности возможностью рефинансирования Bonares. Министр отметил, что в случае невозможности такого рефинансирования правительство могло бы использовать китайский своп.

План финансирования на 2027 год

В июле правительство президента Хавьера Милея объявило о намерении выпустить в 2027 году облигации Bonares на 5 млрд долларов в рамках пакета финансирования на 25 млрд долларов. В то же время в середине августа Капуто приостановил их выпуск на фоне высокой доходности казначейских облигаций США.

До этого облигации обеспечивали правительство необходимой твердой валютой, поскольку Аргентина до сих пор не вернулась на международные рынки капитала. Опасения по поводу возможного дефицита финансирования и намерения Милея переизбраться на следующих президентских выборах, по данным издания, повысили суверенный риск страны до 600 базисных пунктов. В начале июля он составлял 410 пунктов.

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Китайский и американский свопы

В августе денежно-кредитные власти Аргентины продлили своп-линию с центральным банком Китая на 19 млрд долларов еще на пять лет. Активированная часть этого соглашения составляет 5 млрд долларов — столько же, сколько правительство планировало выпустить в облигациях Bonares в 2027 году.

Капуто также отметил, что отдельная своп-линия с США на 20 млрд долларов остается одним из возможных инструментов в следующем году для снижения рыночной волатильности перед выборами. При этом он не назвал ее средством для покрытия возможного дефицита, связанного с Bonares.

В Бангкоке министр также отдельно встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой и президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. По информации издания, Всемирный банк анализирует возможность увеличения объема средств, доступных Аргентине.

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