Argentyna może skorzystać ze swapu walutowego z Chinami, jeśli nie będzie w stanie refinansować denominowanych w dolarach obligacji, znanych w kraju jako Bonares, w 2027 roku. Minister gospodarki Luis Caputo powiedział o tym po zamkniętym spotkaniu z inwestorami w Bangkoku podczas spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, informuje Buenos Aires Times.

Według Caputo inwestorzy interesowali się programem finansowym Argentyny na 2027 rok, w szczególności możliwością refinansowania Bonares. Minister zaznaczył, że w razie braku możliwości takiego refinansowania rząd mógłby wykorzystać chiński swap.

Plan finansowania na 2027 rok

W lipcu rząd prezydenta Javiera Mileia ogłosił zamiar wyemitowania w 2027 roku obligacji Bonares o wartości 5 mld dolarów w ramach pakietu finansowania o wartości 25 mld dolarów. Jednak w połowie sierpnia Caputo zawiesił ich emisję w związku z wysoką rentownością amerykańskich obligacji skarbowych.

Wcześniej obligacje zapewniały rządowi niezbędną twardą walutę, ponieważ Argentyna wciąż nie powróciła na międzynarodowe rynki kapitałowe. Obawy dotyczące możliwego niedoboru finansowania oraz zamiaru Mileia ubiegania się o reelekcję w kolejnych wyborach prezydenckich, według publikacji, podniosły ryzyko suwerenne kraju do 600 punktów bazowych. Na początku lipca wynosiło ono 410 punktów.

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Swapy chiński i amerykański

W sierpniu władze monetarne Argentyny przedłużyły o kolejne pięć lat linię swapową z bankiem centralnym Chin o wartości 19 mld dolarów. Aktywowana część tej umowy wynosi 5 mld dolarów — tyle samo, ile rząd planował wyemitować w obligacjach Bonares w 2027 roku.

Caputo zaznaczył również, że odrębna linia swapowa ze Stanami Zjednoczonymi o wartości 20 mld dolarów pozostaje jednym z możliwych narzędzi w przyszłym roku do ograniczenia zmienności na rynku przed wyborami. Jednocześnie nie określił jej jako środka do pokrycia możliwego niedoboru związanego z Bonares.

W Bangkoku minister odbył również osobne spotkania z szefową MFW Kristaliną Georgiewą oraz prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą. Według publikacji Bank Światowy analizuje możliwość zwiększenia puli środków dostępnych dla Argentyny.

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