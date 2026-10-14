Аргентина може використати своп із Китаєм для потреб 2027 року — Buenos Aires Times

Аргентина може скористатися валютним свопом із Китаєм, якщо не зможе рефінансувати номіновані в доларах облігації, відомі в країні як Bonares, у 2027 році. Про це міністр економіки Луїс Капуто заявив після закритої зустрічі з інвесторами в Бангкоку під час засідань Міжнародного валютного фонду та Світового банку, повідомляє Buenos Aires Times.

За словами Капуто, інвестори цікавилися фінансовою програмою Аргентини на 2027 рік, зокрема можливістю рефінансування Bonares. Міністр зазначив, що в разі неможливості такого рефінансування уряд міг би використати китайський своп.

План фінансування на 2027 рік

У липні уряд президента Хав'єра Мілея оголосив про намір випустити у 2027 році облігації Bonares на 5 млрд доларів у межах пакета фінансування на 25 млрд доларів. Водночас у середині серпня Капуто призупинив їх випуск на тлі високих прибутковостей казначейських облігацій США.

До цього облігації забезпечували уряд необхідною твердою валютою, оскільки Аргентина досі не повернулася на міжнародні ринки капіталу. Побоювання щодо можливого дефіциту фінансування та наміру Мілея переобратися на наступних президентських виборах, за даними видання, підвищили суверенний ризик країни до 600 базисних пунктів. На початку липня він становив 410 пунктів.

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Китайський та американський свопи

У серпні грошово-кредитна влада Аргентини продовжила своп-лінію з центральним банком Китаю на 19 млрд доларів ще на п'ять років. Активована частина цієї угоди становить 5 млрд доларів — стільки ж, скільки уряд планував випустити в облігаціях Bonares у 2027 році.

Капуто також зазначив, що окрема своп-лінія зі США на 20 млрд доларів залишається одним із можливих інструментів наступного року для зниження ринкової волатильності перед виборами. Водночас він не назвав її засобом для покриття можливого дефіциту, пов'язаного з Bonares.

У Бангкоку міністр окремо зустрівся з керівницею МВФ Крісталіною Георгієвою та президентом Світового банку Аджаєм Бангою. За інформацією видання, Світовий банк аналізує можливість збільшення обсягу коштів, доступних Аргентині.

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