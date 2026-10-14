塞浦路斯中央监狱囚犯睡在地板上——Cyprus Mail

行政事务专员玛丽亚·斯蒂利亚努·洛蒂迪斯向议员表示，由于过度拥挤和基础设施不足，塞浦路斯中央监狱的囚犯被迫睡在地板上。据《Cyprus Mail》报道。

洛蒂迪斯在向议会机构委员会介绍其办公室年度报告时表示，过度拥挤恶化了羁押条件，并增加了遭受不人道或有辱人格待遇的风险。

应对过度拥挤的措施

在解决该问题的可能途径中，专员提到了建设新监狱，以及在允许的情况下采用羁押替代措施，包括电子监控。

她表示，办公室工作人员大约每两周访问一次监狱，以审查有关医疗保障、餐食、生活条件以及对囚犯待遇的投诉。洛蒂迪斯还指出，拉卡塔米亚和利马索尔警察拘留设施也存在问题，其基础设施缺陷包括供囚犯活动的庭院空间不足。

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投诉统计

报告指出，专员办公室审议了4655起投诉和调查，其中包括从往年结转的案件。2709起案件的审议已经完成，另有1783起通过干预或提供说明、但未出具正式报告的方式得到解决。762起投诉不属于专员的管辖范围。

公共部门落实了约91%无需正式报告的干预措施。对于正式报告和调查，落实率约为55%，另有21%的案件处于落实阶段。

投诉中占比最大的是入境、居留和外国人权利问题，占21.1%。建设问题占投诉的13.1%，社会福利占10.9%，人权和警察活动占10.1%。洛蒂迪斯还批评社会援助申请审议延误，强调急需帮助的人不能等待一年或两年才获得决定。

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