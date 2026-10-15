据战略与国际问题研究中心（CSIS）和乔治·布什研究所的联合报告称，朝鲜工人在侵略国俄罗斯阿拉布加的一家无人机生产企业工作，可能会向平壤传授大规模组装军用无人机的技术经验，《韩国先驱报》报道。

无人机生产经验

研究作者指出，被派往阿拉布加综合设施的朝鲜技术专家返回平壤后，可能会利用在无人机大规模组装生产线上获得的知识。尤其是，他们可能会了解俄罗斯对“天竺葵”无人机进行的改进。

“天竺葵”是一种俄罗斯制造、伊朗设计的攻击型无人机，莫斯科在对乌克兰的战争中广泛使用该无人机。报告指出，更复杂且规模更大的朝鲜无人机计划可能会给韩国、日本以及美国在印太地区的部队带来新的军事挑战。

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工人人数估计

根据多边制裁监测小组的另一份报告，截至2025年底，有1.5万至3万名朝鲜工人在俄罗斯，其中部分人参与了军用无人机生产。该文件还声称，莫斯科推出了学生签证方案，以将朝鲜工人伪装成学生。

研究作者维克托·查和约瑟夫·金援引乌克兰军事情报部门的估计称，最多可能有1.2万名朝鲜工人被派往阿拉布加综合设施。报告还指出，平壤政权扣留其海外公民收入的70%至90%。根据多边制裁监测小组的估计，一名朝鲜工人在俄罗斯平均每年创造约7500美元的收入。

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