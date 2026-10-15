Pracownicy z Korei Północnej w zakładzie produkującym drony w Alabudze w Rosji, państwie-agresorze, mogą przekazać Pjongjangowi doświadczenie techniczne w masowym montażu wojskowych dronów. Wynika to ze wspólnego raportu Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) oraz Instytutu George’a Busha, podaje Korea Herald.

Doświadczenie w produkcji dronów

Autorzy badania zauważają, że północnokoreańscy specjaliści techniczni skierowani do kompleksu w Alabudze mogą po powrocie do Pjongjangu wykorzystać wiedzę zdobytą na linii masowego montażu dronów. W szczególności mogą zapoznać się z rosyjskimi udoskonaleniami dronów Geran.

Geran to dron uderzeniowy rosyjskiej produkcji i irańskiego projektu, który Moskwa szeroko wykorzystuje w wojnie przeciwko Ukrainie. W raporcie wskazano, że bardziej zaawansowany i zakrojony na większą skalę północnokoreański program dronów może stworzyć nowe wyzwanie wojskowe dla Korei Południowej, Japonii oraz sił USA w regionie Indo-Pacyfiku.

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Szacunki liczby pracowników

Według odrębnego raportu Wielostronnego Zespołu Monitorującego Sankcje, według stanu na koniec 2025 roku w Rosji przebywało od 15 tys. do 30 tys. pracowników z Korei Północnej, z których część była zaangażowana w produkcję wojskowych dronów. W dokumencie stwierdzono również, że Moskwa wprowadziła system wiz studenckich, aby maskować północnokoreańskich pracowników jako studentów.

Autorzy badania, Victor Cha i Joseph Kim, powołali się na oceny ukraińskiego wywiadu wojskowego, według których do kompleksu w Alabudze mogło zostać skierowanych do 12 tys. pracowników z Korei Północnej. W raporcie zaznaczono również, że reżim w Pjongjangu zatrzymuje od 70% do 90% zarobków swoich obywateli za granicą. Według oceny Wielostronnego Zespołu Monitorującego Sankcje jeden pracownik z Korei Północnej w Rosji generuje średnio około 7,5 tys. dolarów rocznych zarobków.

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