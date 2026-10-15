Работники из КНДР на предприятии по производству беспилотников в Алабуге, Россия, государстве-агрессоре, могут передать Пхеньяну технический опыт массовой сборки военных дронов. Об этом говорится в совместном отчёте Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и Института Джорджа Буша, сообщает Korea Herald.

Опыт производства дронов

Авторы исследования отмечают, что технические специалисты из КНДР, направленные в комплекс в Алабуге, после возвращения в Пхеньян могут использовать знания, полученные на линии массовой сборки беспилотников. В частности, они могут ознакомиться с российскими усовершенствованиями дронов «Герань».

«Герань» — ударный беспилотник российского производства и иранского дизайна, который Москва широко использует в войне против Украины. В отчёте указано, что более сложная и масштабная программа дронов КНДР может создать новый военный вызов для Южной Кореи, Японии и американских сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Оценки количества работников

Согласно отдельному отчёту Многосторонней группы по мониторингу санкций, по состоянию на конец 2025 года в России находились от 15 тыс. до 30 тыс. работников из КНДР, часть которых была привлечена к производству военных дронов. В документе также утверждается, что Москва внедрила схему студенческих виз, чтобы маскировать северокорейских работников под студентов.

Авторы исследования Виктор Ча и Джозеф Ким сослались на оценки украинской военной разведки, согласно которым в комплекс в Алабуге могли направить до 12 тыс. работников из КНДР. В отчёте также отмечается, что режим в Пхеньяне удерживает от 70% до 90% заработков своих граждан за рубежом. По оценке Многосторонней группы по мониторингу санкций, один работник из КНДР в России генерирует в среднем около 7,5 тыс. долларов годового заработка.

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