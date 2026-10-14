У центральних в’язницях Кіпру ув’язнені сплять на підлозі — Cyprus Mail

У центральних в'язницях Кіпру ув'язнені змушені спати на підлозі через переповненість і недостатню інфраструктуру, заявила депутатам комісарка з питань адміністрації Марія Стиліану Лоттідіс. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Під час презентації річного звіту свого офісу парламентському комітету з інституцій Лоттідіс сказала, що переповненість погіршила умови тримання під вартою та підвищила ризик нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження.

Заходи проти переповненості

Серед можливих шляхів розв'язання проблеми комісарка назвала будівництво нових в'язниць і застосування альтернатив триманню під вартою, зокрема електронного моніторингу там, де це дозволено.

За її словами, працівники офісу приблизно раз на два тижні відвідують в'язниці, щоб розглядати скарги щодо медичного забезпечення, харчування, умов проживання та ставлення до ув'язнених. Лоттідіс також звернула увагу на проблеми в поліцейських ізоляторах у Лакатамії та Лімасолі, де серед недоліків інфраструктури є недостатній простір для прогулянкових дворів.

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Статистика скарг

У звіті зазначено, що офіс комісарки розглянув 4655 скарг і розслідувань, зокрема справи, перенесені з попередніх років. Розгляд 2709 справ завершили, ще 1783 врегулювали через втручання або надання роз'яснень без формального звіту. Поза юрисдикцією комісарки перебували 762 скарги.

Державні служби виконали близько 91% втручань, які не потребували формального звіту. Щодо формальних звітів і розслідувань рівень виконання становив приблизно 55%, а ще 21% справ перебували на етапі виконання.

Найбільше скарг — 21,1% — стосувалися в'їзду, проживання та прав іноземців. На питання забудови припало 13,1% скарг, на соціальні виплати — 10,9%, на права людини та діяльність поліції — 10,1%. Лоттідіс також розкритикувала затримки з розглядом заяв про соціальну допомогу, наголосивши, що люди в терміновій потребі не можуть чекати рішення один або два роки.

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