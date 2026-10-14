Заключенные спят на полу в центральных тюрьмах Кипра — Cyprus Mail

Заключенные в центральных тюрьмах Кипра вынуждены спать на полу из-за переполненности и недостаточной инфраструктуры, заявила депутатам комиссар по вопросам администрации Мария Стилиану Лоттидис. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Во время представления ежегодного отчета своего офиса парламентскому комитету по институтам Лоттидис заявила, что переполненность ухудшила условия содержания под стражей и повысила риск бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

Меры против переполненности

Среди возможных путей решения проблемы комиссар назвала строительство новых тюрем и применение альтернатив содержанию под стражей, в частности электронного мониторинга там, где это разрешено.

По ее словам, сотрудники офиса примерно раз в две недели посещают тюрьмы, чтобы рассматривать жалобы на медицинское обеспечение, питание, условия проживания и обращение с заключенными. Лоттидис также обратила внимание на проблемы в полицейских изоляторах в Лакатамии и Лимасоле, где среди недостатков инфраструктуры — недостаточное пространство для прогулочных дворов.

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Статистика жалоб

В отчете отмечается, что офис комиссара рассмотрел 4655 жалоб и расследований, в том числе дела, перенесенные с предыдущих лет. Рассмотрение 2709 дел завершено, еще 1783 урегулированы путем вмешательства или предоставления разъяснений без формального отчета. Вне юрисдикции комиссара находились 762 жалобы.

Государственные службы выполнили около 91% вмешательств, не требовавших формального отчета. По формальным отчетам и расследованиям уровень исполнения составил примерно 55%, а еще 21% дел находился на этапе исполнения.

Больше всего жалоб — 21,1% — касались въезда, проживания и прав иностранцев. На вопросы застройки пришлось 13,1% жалоб, на социальные выплаты — 10,9%, на права человека и деятельность полиции — 10,1%. Лоттидис также раскритиковала задержки с рассмотрением заявлений о социальной помощи, подчеркнув, что люди в срочной нужде не могут ждать решения один или два года.

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