Osadzeni w centralnych więzieniach Cypru są zmuszeni spać na podłodze z powodu przeludnienia i niewystarczającej infrastruktury — powiedziała parlamentarzystom komisarz ds. administracji Maria Stylianou Lottides. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Podczas prezentacji rocznego sprawozdania swojego biura parlamentarnej komisji ds. instytucji Lottides powiedziała, że przeludnienie pogorszyło warunki osadzenia i zwiększyło ryzyko nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Działania przeciw przeludnieniu

Wśród możliwych sposobów rozwiązania problemu komisarz wymieniła budowę nowych więzień oraz stosowanie alternatyw dla pozbawienia wolności, w tym monitoringu elektronicznego tam, gdzie jest to dozwolone.

Jak powiedziała, pracownicy biura odwiedzają więzienia mniej więcej raz na dwa tygodnie, aby rozpatrywać skargi dotyczące opieki medycznej, wyżywienia, warunków bytowych i traktowania osadzonych. Lottides zwróciła również uwagę na problemy w policyjnych aresztach w Lakatamii i Limassolu, gdzie do niedostatków infrastruktury należy niewystarczająca przestrzeń na dziedzińce spacerowe.

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Statystyki skarg

W sprawozdaniu wskazano, że biuro komisarz rozpatrzyło 4655 skarg i postępowań, w tym sprawy przeniesione z poprzednich lat. Zakończono rozpatrywanie 2709 spraw, a kolejne 1783 załatwiono poprzez interwencję lub udzielenie wyjaśnień bez formalnego sprawozdania. Poza jurysdykcją komisarz znajdowały się 762 skargi.

Służby publiczne zrealizowały około 91% interwencji, które nie wymagały formalnego sprawozdania. W przypadku formalnych sprawozdań i postępowań wskaźnik realizacji wyniósł około 55%, a kolejne 21% spraw znajdowało się na etapie realizacji.

Największa część skarg — 21,1% — dotyczyła wjazdu, pobytu i praw cudzoziemców. Kwestie zabudowy stanowiły 13,1% skarg, świadczenia socjalne 10,9%, a prawa człowieka i działalność policji 10,1%. Lottides skrytykowała również opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o pomoc społeczną, podkreślając, że osoby w pilnej potrzebie nie mogą czekać rok lub dwa lata na decyzję.

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