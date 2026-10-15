Tysiące pracowników Meksykańskiego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych (IMSS) protestowało w mieście Meksyk i innych miastach kraju. Lekarze, pielęgniarki, sanitariusze, pracownicy socjalni i personel administracyjny domagają się wyższych płac, poprawy warunków pracy, większego finansowania systemu ochrony zdrowia oraz stabilnych dostaw leków i wyrobów medycznych, informuje Mexico News Daily.

W stolicy około 7 tys. osób wzięło udział w marszu z Narodowego Centrum Medycznego Siglo XXI do biur IMSS przy alei Paseo de la Reforma. Protesty odbyły się również praktycznie we wszystkich stanach kraju, w tym w Monterrey, Guadalajarze, Tijuanie, León i Méridzie. Do uczestników dołączyli niektórzy świadczeniobiorcy IMSS oraz przedstawiciele innych związków zawodowych.

Żądania dotyczące płac i zasobów

Pracownicy odrzucili propozycję podwyżki wynagrodzeń o 2,9%, z dodatkowym wzrostem świadczeń o 3,9%. Domagają się 10-procentowej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. Protestujący żądają również zaopatrzenia szpitali i klinik w leki oraz materiały medyczne, zatrudnienia większej liczby pracowników i przeznaczania na ochronę zdrowia środków na poziomie 7% PKB.

Wśród innych żądań są gwarancje praw pracowniczych, prawo do publicznego wypowiadania się o problemach w placówkach medycznych, zmiany w systemie emerytalnym, modernizacja infrastruktury IMSS oraz zmiany legislacyjne mające wspierać stabilność finansową instytucji.

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Skargi na braki i przeciążenie

Uczestnicy protestów mówili o długotrwałych brakach podstawowych materiałów i niedoborze personelu. Pielęgniarka ze Szpitala nr 30 w dzielnicy Iztacalco powiedziała gazecie La Jornada, że pracownicy przebywający na urlopie lub zwolnieniu lekarskim nie są zastępowani. José, student pielęgniarstwa pracujący w Szpitalu nr 32 w dzielnicy Coyoacán, zgłosił brak strzykawek, spirytusu medycznego i pieluch.

Pielęgniarka z Jalisco, América Barragán, zaznaczyła, że przeciążone szpitale i wymóg obsługi większej liczby pacjentów w krótszym czasie wpływają zarówno na pracę medyków, jak i na jakość oraz terminowość pomocy.

Reakcja władz

Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum oświadczyła, że uzasadnione żądania pracowników są rozpatrywane, choć nie zgodziła się z oceną sytuacji jako kryzysu systemu ochrony zdrowia. Według niej dyrektor IMSS Zoé Robledo ma przygotować plan działania, aby szybko odpowiedzieć na żądania personelu.

Pracownicy wzywają również do rezygnacji lub odwołania Rafaela Olivosa Hernándeza, przewodniczącego Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ubezpieczeń Społecznych. Oskarżają go o wywieranie presji w sprawie zatwierdzenia proponowanej podwyżki płac oraz naruszanie statutów związkowych. Część protestujących domagała się także odwołania szefa IMSS Zoé Robledo.

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