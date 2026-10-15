Тысячи работников Мексиканского института социального страхования (IMSS) вышли на протесты в Мехико и других городах Мексики. Врачи, медсестры, санитары, социальные работники и административный персонал требуют повышения зарплат, улучшения условий труда, большего финансирования системы здравоохранения и стабильных поставок лекарств и медицинских изделий, сообщает Mexico News Daily.

В столице около 7 тысяч человек приняли участие в марше от Национального медицинского центра Siglo XXI до офисов IMSS на проспекте Пасео-де-ла-Реформа. Акции также прошли практически во всех штатах страны, в частности в Монтеррее, Гвадалахаре, Тихуане, Леоне и Мериде. К участникам присоединились некоторые бенефициары IMSS и представители других профсоюзов.

Требования по зарплатам и ресурсам

Работники отвергли предложение повысить зарплату на 2,9% с дополнительным увеличением выплат на 3,9%. Они добиваются 10-процентного повышения базовой зарплаты. Протестующие также требуют обеспечить больницы и клиники лекарствами и медицинскими материалами, нанять больше персонала и направлять на здравоохранение средства на уровне 7% ВВП.

Среди других требований — гарантии трудовых прав, право публично говорить о проблемах в медучреждениях, изменения в пенсионной системе, модернизация инфраструктуры IMSS и законодательные изменения для поддержания финансовой жизнеспособности учреждения.

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Жалобы на дефицит и перегрузку

Участники протестов заявляли о длительном дефиците базовых материалов и нехватке работников. Медсестра из больницы №30 в районе Истакалько рассказала газете La Jornada, что работников, находящихся в отпуске или на больничном, не заменяют. Студент сестринского дела Хосе, работающий в больнице №32 в районе Койоакан, заявил о нехватке шприцев, медицинского спирта и подгузников.

Медсестра из Халиско Америка Барраган отметила, что перегруженные больницы и требование обслуживать больше пациентов за более короткое время сказываются как на работе медиков, так и на качестве и своевременности помощи.

Реакция властей

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что законные требования работников прорабатываются, хотя она не согласилась с оценкой ситуации как кризиса системы здравоохранения. По ее словам, директор IMSS Зое Робледо должен подготовить план действий для оперативного реагирования на требования персонала.

Работники также призывают к отставке или увольнению главы Национального профсоюза работников социального страхования Рафаэля Оливоса Эрнандеса. Они обвиняют его в давлении с целью одобрения предложенного повышения зарплаты и нарушении профсоюзных уставов. Часть протестующих требовала увольнения и главы IMSS Зое Робледо.

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