数千名墨西哥社会保障研究所（IMSS）员工在墨西哥城及墨西哥其他城市举行抗议。医生、护士、护工、社会工作者和行政人员要求提高工资、改善工作条件、增加医疗卫生系统资金，并确保药品和医疗用品稳定供应，据《Mexico News Daily》报道。

在首都，约7000人参加了从Siglo XXI国家医疗中心前往改革大道IMSS办公处的游行。抗议活动也在该国几乎所有州举行，包括蒙特雷、瓜达拉哈拉、蒂华纳、莱昂和梅里达。一些IMSS受益人和其他工会代表也加入了抗议者。

关于工资和资源的诉求

员工拒绝了加薪2.9%、并额外提高3.9%款项的提议。他们要求将基本工资提高10%。抗议者还要求为医院和诊所提供药品及医疗材料、雇用更多人员，并将医疗卫生支出提高至国内生产总值的7%。

其他诉求包括保障劳动权利、公开谈论医疗机构问题的权利、改革养老金制度、现代化IMSS基础设施，以及进行立法修改以维持该机构的财务可持续性。

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对短缺和超负荷的投诉

抗议参与者表示，基本物资长期短缺，工作人员也不足。伊斯塔卡尔科区30号医院的一名护士告诉《La Jornada》，休假或请病假的员工没有得到替代。何塞是一名在科约阿坎区32号医院工作的护理专业学生，他称该院缺少注射器、医用酒精和尿布。

来自哈利斯科州的护士阿梅里卡·巴拉甘指出，医院超负荷运转，以及要求在更短时间内接诊更多患者，既影响医务人员的工作，也影响医疗服务的质量和及时性。

当局的回应

墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆表示，员工的合理诉求正在得到处理，但她不同意将这一情况视为医疗卫生系统危机的评价。她说，IMSS负责人佐埃·罗夫莱多应制定行动计划，以迅速回应员工的诉求。

员工还呼吁国家社会保险工作人员工会主席拉斐尔·奥利沃斯·埃尔南德斯辞职或被解职。他们指控其施压要求批准所提议的加薪方案，并违反工会章程。部分抗议者还要求解职IMSS负责人佐埃·罗夫莱多。

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