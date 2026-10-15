AFC rozważa przełożenie Pucharu Azji na 2028 rok — The Japan Times

Azjatycka Konfederacja Piłkarska (AFC) rozważa przełożenie piłkarskiego Pucharu Azji, którego gospodarzem w 2027 roku ma być Arabia Saudyjska, na 2028 rok. Prezydent AFC Salman bin Ibrahim Al Chalifa powiedział o tym w kontekście ataków w kraju, informuje The Japan Times.

Turniej z udziałem 24 reprezentacji ma rozpocząć się 7 stycznia 2027 roku. Mecze mają zostać rozegrane na ośmiu stadionach w trzech miastach Arabii Saudyjskiej — Rijadzie, Dżuddzie i Al-Chubarze. Al Chalifa przekazał, że AFC nie spieszy się z podjęciem decyzji i może poczekać do końca listopada, ponieważ sytuacja w regionie może szybko się zmieniać. Jak zaznaczył, przygotowania do zawodów obecnie przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Wydarzenia sportowe są przekładane

Organizatorzy pokazowego turnieju tenisowego Six Kings Slam przełożyli zawody, które miały odbyć się w październiku, na 27–30 grudnia. Wystąpić w nich mieli Carlos Alcaraz, Novak Djoković, Alexander Zverev i Taylor Fritz. Obrońca tytułu Jannik Sinner wycofał się z turnieju z powodu kontuzji.

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Organizatorzy wyjaśnili przełożenie oceną trudności organizacyjnych i logistycznych, które mogą wpłynąć na jakość przeprowadzenia wydarzenia. Azjatycki Tour golfowy również oświadczył, że monitoruje sytuację bezpieczeństwa przed Saudi International, który ma odbyć się w Rijadzie w przyszłym miesiącu.

Sytuacja bezpieczeństwa

W wyniku uderzenia w międzynarodowe lotnisko w Rijadzie w sobotę zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 300 zostało rannych. Odpowiedzialność za atak wziął na siebie powiązany z Iranem jemeński ruch Huti.

Arabia Saudyjska organizuje także mistrzostwa świata FIFAe w e-sporcie w Dżuddzie od 16 do 25 października. Japońska Federacja Piłkarska poinformowała, że nie weźmie udziału w turnieju po ocenie sytuacji bezpieczeństwa. Football Australia oświadczyła, że jej służba bezpieczeństwa monitoruje okoliczności.

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