亚足联考虑将亚洲杯推迟至2028年举行——《日本时报》

亚洲足球联合会（AFC）正在考虑将原定由沙特阿拉伯于2027年举办的亚洲杯足球赛推迟至2028年举行。亚足联主席谢赫·萨勒曼·本·易卜拉欣·阿勒哈利法在该国遭袭背景下作出这一表态，《日本时报》报道。

这项有24支国家队参加的赛事计划于2027年1月7日开幕。比赛将在沙特阿拉伯三个城市的八座场馆举行，分别为利雅得、吉达和胡拜尔。阿勒哈利法表示，亚足联并不急于作出决定，可能会等到11月底，因为该地区局势可能迅速变化。他表示，目前赛事筹备工作正按计划进行。

体育赛事被推迟

表演性质的Six Kings Slam网球赛主办方已将原定于10月举行的赛事推迟至12月27日至30日。卡洛斯·阿尔卡拉斯、诺瓦克·德约科维奇、亚历山大·兹维列夫和泰勒·弗里茨原计划参赛。卫冕冠军扬尼克·辛纳因伤退出赛事。

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主办方解释称，推迟赛事是基于对可能影响活动举办质量的组织和物流困难的评估。亚洲高尔夫巡回赛也表示，正在关注下月将在利雅得举行的Saudi International赛前的安全形势。

安全局势

周六，利雅得国际机场遭袭，至少12人死亡，逾300人受伤。与伊朗有关联的也门胡塞武装宣称对此次袭击负责。

沙特阿拉伯还将于10月16日至25日在吉达举办FIFAe世界杯电子竞技锦标赛。日本足球协会表示，在评估安全局势后将不参加该赛事。澳大利亚足球协会表示，其安全部门正在监测相关情况。

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