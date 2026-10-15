АФК допускает перенос Кубка Азии на 2028 год — The Japan Times

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) допускает перенос Кубка Азии по футболу, который Саудовская Аравия должна принять в 2027 году, на 2028 год. Президент АФК Салман бин Ибрагим Аль Халифа заявил об этом на фоне атак в стране, сообщает The Japan Times.

Турнир с участием 24 сборных запланирован на 7 января 2027 года. Матчи должны пройти на восьми аренах в трех городах Саудовской Аравии — Эр-Рияде, Джидде и Эль-Хубаре. Аль Халифа сообщил, что АФК не спешит принимать решение и может подождать до конца ноября, поскольку ситуация в регионе способна быстро меняться. По его словам, подготовка к соревнованию в настоящее время идет по графику.

Спортивные события переносят

Организаторы показательного теннисного турнира Six Kings Slam перенесли соревнование, которое должно было состояться в октябре, на 27–30 декабря. В нем должны были выступить Карлос Алькарас, Новак Джокович, Александр Зверев и Тейлор Фриц. Действующий победитель Янник Синнер снялся с турнира из-за травмы.

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Организаторы объяснили перенос оценкой организационных и логистических трудностей, которые могут повлиять на качество проведения мероприятия. Азиатский тур по гольфу также заявил, что следит за ситуацией с безопасностью перед Saudi International, который должен пройти в Эр-Рияде в следующем месяце.

Ситуация с безопасностью

В результате удара по международному аэропорту Эр-Рияда в субботу погибли по меньшей мере 12 человек, более 300 получили ранения. Ответственность за атаку взяло на себя связанное с Ираном йеменское движение хуситов.

Саудовская Аравия также принимает чемпионат мира FIFAe по киберспорту в Джидде с 16 по 25 октября. Японская футбольная ассоциация сообщила, что не будет участвовать в турнире после оценки ситуации с безопасностью. Football Australia заявила, что ее служба безопасности отслеживает обстоятельства.

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