W Peru, Argentynie i Urugwaju katolicy modlą się o powrót do zdrowia papieża Leona XIV po operacji raka płuc i obawiają się, czy dojdzie do jego zaplanowanej na listopad podróży do Ameryki Południowej. Watykan poinformował w środę, że pontyf wraca do zdrowia zgodnie z oczekiwaniami, a wizyta na razie pozostaje w harmonogramie, podaje PBS NewsHour.

Wymagająca trasa

12-dniowe tournée od 6 do 17 listopada ma być najdłuższą podróżą pontyfikatu papieża. Trasa obejmuje ponad 31 tysięcy kilometrów, 12 lotów i dwie podróże helikopterem. Papież ma odwiedzić sześć miast w Urugwaju i Argentynie, gdzie zaplanowano msze oraz spotkania z wiernymi, duchowieństwem i przywódcami politycznymi.

Najdłuższa część podróży przypadnie na Peru, gdzie 71-letni Leon spędził 20 lat jako misjonarz i biskup Chiclayo. Z Limy ma udać się do swojej dawnej diecezji, a także do Cusco w Andach i amazońskiego miasta Pucallpa. Wysokość Cusco — około 3400 metrów nad poziomem morza — może być szczególnym wyzwaniem po operacji płuc.

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Modlitwy i obawy

Prezydent Peru Keiko Fujimori oświadczyła, że powrót papieża do zdrowia może potrwać kilka tygodni i potencjalnie wpłynąć na trasę. Kardynał Daniel Sturla, arcybiskup Montevideo, zaznaczył, że ostateczna decyzja będzie zależała od lekarzy pontyfikatu.

W Chiclayo ksiądz Elmer Uchofen przypomniał, że przyszły papież pomógł zapewnić miastu instalacje do produkcji tlenu podczas pandemii COVID-19, wspierał osoby poszkodowane przez powodzie i odprawiał msze dla więźniów. W Limie ludzie modlili się przed silikonową figurą pontyfikatu i gromadzili się w klasztorze Las Nazarenas. Leon XIV, który urodził się w Chicago jako Robert Prevost, został obywatelem Peru w 2015 roku, a w ubiegłym roku odnowił peruwiański dokument tożsamości już po wyborze na papieża.

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