PBS NewsHour：教皇利奥十四世肺癌手术后正在康复

在秘鲁、阿根廷和乌拉圭，天主教徒正在为教皇利奥十四世肺癌手术后的康复祈祷，并担心他原定于11月前往南美洲的行程是否会如期进行。梵蒂冈周三表示，教皇正在按预期康复，访问目前仍在日程安排中，PBS NewsHour报道。

紧凑的行程

这次11月6日至17日的12天访问将成为教皇在其教宗任期内最长的一次出访。行程包括超过3.1万公里、12个航班和两次直升机行程。教皇预计将访问乌拉圭和阿根廷的六座城市，期间计划举行弥撒，并与信众、神职人员和政治领导人会面。

旅程中最长的一部分将在秘鲁进行，71岁的利奥曾在那里担任传教士和奇克拉约主教长达20年。他将从利马前往自己曾经的教区，以及安第斯山脉的库斯科和亚马孙城市普卡尔帕。库斯科海拔约3400米，肺部手术后这可能构成特殊挑战。

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祈祷与担忧

秘鲁总统藤森庆子表示，教皇的康复可能需要数周时间，并可能影响行程。蒙得维的亚大主教、枢机主教丹尼尔·斯图拉指出，最终决定将取决于教皇的医生。

在奇克拉约，神父埃尔默·乌乔芬回忆说，未来的教皇曾在COVID-19疫情期间帮助为该市提供制氧设施，支持洪灾受灾者，并为囚犯举行弥撒。在利马，人们在教皇的硅胶雕像前祈祷，并聚集在拉斯纳萨雷纳斯修道院。利奥十四世原名罗伯特·普雷沃斯特，出生于芝加哥，2015年成为秘鲁公民，并在当选教皇后于去年更新了秘鲁身份证件。

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