В Перу, Аргентине и Уругвае католики молятся о выздоровлении Папы Льва XIV после операции из-за рака легких и обеспокоены тем, состоится ли его запланированная на ноябрь поездка в Южную Америку. Ватикан в среду заявил, что понтифик восстанавливается в соответствии с ожиданиями, а визит пока остается в расписании, сообщает PBS NewsHour.

Напряженный маршрут

12-дневное турне с 6 по 17 ноября должно стать самой длительной поездкой понтифика за время его папства. Маршрут предусматривает более 31 тысячи километров, 12 авиарейсов и две поездки на вертолете. Папа должен посетить шесть городов в Уругвае и Аргентине, где запланированы мессы, встречи с верующими, духовенством и политическими лидерами.

Самая длинная часть путешествия придется на Перу, где 71-летний Лев провел 20 лет как миссионер и епископ Чиклайо. Из Лимы он должен отправиться в свою бывшую епархию, а также в Куско в Андах и амазонский город Пукальпа. Высота Куско — примерно 3400 метров над уровнем моря — может стать особым испытанием после операции на легких.

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Молитвы и беспокойство

Президент Перу Кейко Фухимори заявила, что восстановление Папы может занять несколько недель и потенциально способно повлиять на маршрут. Кардинал Даниэль Стурла, архиепископ Монтевидео, отметил, что окончательное решение будет зависеть от врачей понтифика.

В Чиклайо священник Эльмер Учофен напомнил, что будущий Папа помог обеспечить город установками по производству кислорода во время пандемии COVID-19, поддерживал пострадавших от наводнений и служил мессы для заключенных. В Лиме люди молились перед силиконовой статуей понтифика и собирались в монастыре Лас-Насаренас. Лев XIV, родившийся в Чикаго как Роберт Превост, стал гражданином Перу в 2015 году и в прошлом году обновил перуанское удостоверение личности уже после избрания Папой.

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