WayvePay заявив про відсутність підписки на IPO НПЗ Dangote — Premium Times Nigeria

У Нігерії цифрова банківська платформа WayvePay заявила, що через неї ніхто не підписався на акції Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals у межах поточного первинного публічного розміщення (IPO). Про це Premium Times Nigeria повідомляє з посиланням на заяву Wayve Microfinance Bank Limited, оператора платформи.

Попередження регулятора

Минулої п’ятниці Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії (SEC) застерегла громадян від інвестування через WayvePay. Регулятор заявив, що платформа не зареєстрована для залучення інвестицій від населення і не має права працювати в будь-якій якості на ринку капіталу країни.

SEC також попередила, що взаємодія з незареєстрованими та нерегульованими структурами може наражати інвесторів на ризик шахрайства та фінансових втрат.

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Позиція WayvePay

Wayve Microfinance Bank повідомив, що після попередження SEC прибрав рекламні матеріали та пов’язане з IPO посилання зі свого мобільного застосунку. Банк заявив, що бере участь у процесі IPO через партнерство з Coronation Securities.

За словами банку, ця домовленість пов’язує платформу WayvePay із Coronation Securities для операцій, пов’язаних з IPO. Кошти для підписки мали надходити Coronation Securities, а не банку.

Wayve Microfinance Bank також повідомив, що має ліцензію Центрального банку Нігерії, а прийнятні депозити застраховані Нігерійською корпорацією страхування депозитів у межах встановлених умов і лімітів. Банк заявив про готовність взаємодіяти з SEC та іншими регуляторами, щоб врегулювати порушені питання і пояснити обставини ситуації.

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