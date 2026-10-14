В Нигерии цифровая банковская платформа WayvePay заявила, что через неё никто не подписался на акции Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals в рамках текущего первичного публичного размещения (IPO). Об этом Premium Times Nigeria сообщает со ссылкой на заявление Wayve Microfinance Bank Limited, оператора платформы.

Предупреждение регулятора

В прошлую пятницу Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) предостерегла граждан от инвестирования через WayvePay. Регулятор заявил, что платформа не зарегистрирована для привлечения инвестиций от населения и не имеет права работать в каком-либо качестве на рынке капитала страны.

SEC также предупредила, что взаимодействие с незарегистрированными и нерегулируемыми структурами может подвергать инвесторов риску мошенничества и финансовых потерь.

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Позиция WayvePay

Wayve Microfinance Bank сообщил, что после предупреждения SEC убрал рекламные материалы и связанную с IPO ссылку из своего мобильного приложения. Банк заявил, что участвует в процессе IPO через партнёрство с Coronation Securities.

По словам банка, эта договорённость связывает платформу WayvePay с Coronation Securities для операций, связанных с IPO. Средства для подписки должны были поступать Coronation Securities, а не банку.

Wayve Microfinance Bank также сообщил, что имеет лицензию Центрального банка Нигерии, а приемлемые депозиты застрахованы Нигерийской корпорацией страхования депозитов в пределах установленных условий и лимитов. Банк заявил о готовности взаимодействовать с SEC и другими регуляторами, чтобы урегулировать поднятые вопросы и объяснить обстоятельства ситуации.

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