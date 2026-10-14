Lider opozycji w Zgromadzeniu Narodowym Pakistanu Mahmood Khan Achakzai oświadczył, że rządy gubernatorskie mogą zostać wprowadzone również w prowincji Sind. Powiązał taki scenariusz z przejęciem wody, kopalń i cieków wodnych oraz wezwał władze federalne do zapewnienia prowincjom odpowiednich praw i zasobów, informuje Dawn.

Rezolucja w sprawie Chajber Pasztunchwy

Achakzai przemawiał w Zgromadzeniu Narodowym, gdzie przyjęto rezolucję popierającą wprowadzenie rządów gubernatorskich w prowincji Chajber Pasztunchwa. Rząd federalny wyjaśnił tę decyzję „celowym uchylaniem się” władz prowincjonalnych od walki z terroryzmem.

Dzień wcześniej nasiliły się napięcia polityczne między władzami federalnymi a opozycją, przede wszystkim partią PTI. PTI ogłosiła marsz z żądaniem uwolnienia swojego uwięzionego założyciela Imrana Khana. Akcja, którą początkowo planowano przeprowadzić w Islamabadzie, pozostała na terenie Chajber Pasztunchwy i zakończyła się po wprowadzeniu tam rządów gubernatorskich.

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Krytyka działań władz

Polityk opozycji skrytykował również pozbawienie PTI symbolu wyborczego przed wyborami powszechnymi w 2024 roku. Według niego kandydaci partii startowali pod około 200 różnymi symbolami. Achakzai zakwestionował działania władz i stwierdził, że za to karanych jest 240 milionów mieszkańców Pakistanu.

Powiedział też, że główny minister Chajber Pasztunchwy Suhail Afridi, który po wprowadzeniu rządów gubernatorskich nie wykonuje swoich uprawnień, nie wzywał uczestników marszu do przemocy ani nie używał obraźliwych sformułowań. Achakzai oświadczył, że wszystkie prowincje sprzeciwią się próbom pozbawienia ich prawa do samostanowienia i głosowania.

Polityk wezwał do uchylenia podjętych decyzji i uczynienia parlamentu centrum władzy. Oświadczył również, że gdy państwo występuje przeciwko własnym obywatelom, są oni zmuszeni szukać wsparcia gdzie indziej.

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