Ачакзай заявив про можливе губернаторське правління в Сінді — Dawn

Лідер опозиції в Національній асамблеї Пакистану Махмуд Хан Ачакзай заявив, що губернаторське правління може бути запроваджене і в провінції Сінд. Він пов’язав такий сценарій із захопленням води, копалень і водотоків та закликав федеральну владу надати провінціям належні права й ресурси, повідомляє Dawn.

Резолюція щодо Хайбер-Пахтунхви

Ачакзай виступив у Національній асамблеї, де ухвалили резолюцію на підтримку запровадження губернаторського правління у провінції Хайбер-Пахтунхва. Федеральний уряд пояснив це рішення «навмисним самоусуненням» провінційної влади від боротьби з тероризмом.

Напередодні між федеральною владою та опозицією, насамперед партією PTI, посилилося політичне напруження. PTI оголосила марш із вимогою звільнити її ув’язненого засновника Імрана Хана. Акція, яку спочатку планували провести в Ісламабаді, залишилася в межах Хайбер-Пахтунхви та припинилася після запровадження там губернаторського правління.

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Критика дій влади

Опозиційний політик також розкритикував позбавлення PTI виборчого символу напередодні загальних виборів 2024 року. За його словами, кандидати партії балотувалися приблизно під 200 різними символами. Ачакзай поставив під сумнів дії влади та заявив, що за це карають 240 мільйонів жителів Пакистану.

Він також сказав, що головний міністр Хайбер-Пахтунхви Сухайл Афріді, який після запровадження губернаторського правління не виконує своїх повноважень, не закликав учасників маршу до насильства та не вживав образливих висловів. Ачакзай заявив, що всі провінції виступлять проти спроб позбавити їх права на самовизначення та голосування.

Політик закликав скасувати ухвалені рішення й зробити парламент центром влади. Він також заявив, що коли держава виступає проти власних громадян, вони змушені шукати підтримки в іншому місці.

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