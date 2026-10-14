阿查克扎伊称信德省或实施省长统治——《黎明报》

巴基斯坦国民议会反对党领袖马哈茂德·汗·阿查克扎伊表示，信德省也可能实施省长统治。他将这一情景与对水资源、矿山和水道的攫取联系起来，并呼吁联邦当局向各省提供应有的权利和资源，《黎明报》报道。

关于开伯尔-普什图省的决议

阿查克扎伊在国民议会发表讲话，议会通过了一项支持在开伯尔-普什图省实施省长统治的决议。联邦政府解释称，这一决定是因为省级当局“蓄意自行退出”反恐斗争。

此前一天，联邦当局与反对派之间的政治紧张局势加剧，尤其是与PTI党之间。PTI宣布举行游行，要求释放其被监禁的创始人伊姆兰·汗。这场原计划在伊斯兰堡举行的行动仍留在开伯尔-普什图省境内，并在当地实施省长统治后结束。

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批评当局的行动

这名反对派政治人士还批评了在2024年大选前剥夺PTI选举标志的做法。据他称，该党的候选人大约使用了200种不同的标志参选。阿查克扎伊质疑当局的行动，并表示为此受到惩罚的是2.4亿巴基斯坦居民。

他还表示，开伯尔-普什图省首席部长苏海尔·阿夫里迪在实施省长统治后未行使其职权，他没有呼吁游行参与者采取暴力行动，也没有使用侮辱性言辞。阿查克扎伊称，所有省份都将反对剥夺其自决权和投票权的企图。

这名政治人士呼吁撤销已作出的决定，并让议会成为权力中心。他还表示，当国家与自己的公民对立时，他们被迫到其他地方寻求支持。

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