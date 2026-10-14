Ачакзай заявил о возможном губернаторском правлении в Синде — Dawn

Лидер оппозиции в Национальной ассамблее Пакистана Махмуд Хан Ачакзай заявил, что губернаторское правление может быть введено и в провинции Синд. Он связал такой сценарий с захватом воды, шахт и водотоков и призвал федеральные власти предоставить провинциям надлежащие права и ресурсы, сообщает Dawn.

Резолюция по Хайбер-Пахтунхве

Ачакзай выступил в Национальной ассамблее, где была принята резолюция в поддержку введения губернаторского правления в провинции Хайбер-Пахтунхва. Федеральное правительство объяснило это решение «преднамеренным самоустранением» провинциальных властей от борьбы с терроризмом.

Накануне усилилась политическая напряженность между федеральными властями и оппозицией, прежде всего партией PTI. PTI объявила марш с требованием освободить ее заключенного основателя Имрана Хана. Акция, которую первоначально планировали провести в Исламабаде, осталась в пределах Хайбер-Пахтунхвы и прекратилась после введения там губернаторского правления.

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Критика действий властей

Оппозиционный политик также раскритиковал лишение PTI избирательного символа перед всеобщими выборами 2024 года. По его словам, кандидаты партии баллотировались примерно под 200 разными символами. Ачакзай поставил под сомнение действия властей и заявил, что за это наказывают 240 миллионов жителей Пакистана.

Он также сказал, что главный министр Хайбер-Пахтунхвы Сухаил Африди, который после введения губернаторского правления не исполняет свои полномочия, не призывал участников марша к насилию и не использовал оскорбительных выражений. Ачакзай заявил, что все провинции выступят против попыток лишить их права на самоопределение и голосование.

Политик призвал отменить принятые решения и сделать парламент центром власти. Он также заявил, что, когда государство выступает против собственных граждан, они вынуждены искать поддержку в другом месте.

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